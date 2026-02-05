La Cedu: "In Francia legittimo fermare le cure nonostante il biotestamento, prevale la scelta medica"

La sentenza costituisce un precedente per tutti gli Stati aderenti al Consiglio d'Europa in casi analoghi, dove cioè la legge che regola la materia sia equiparabile. A fare ricorso a Strasburgo sono state la moglie e due sorelle di un uomo che nel maggio del 2022 era stato investito dal furgone su cui effettuava delle riparazioni, e per il quale i medici avevano accertato all'arrivo in ospedale l'assenza di riflessi del tronco cerebrale e di attività cerebrale, e gravi lesioni anossiche.