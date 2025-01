Cecilia Sala, da Procura di Milano parere negativo su domiciliari ad Abedini: decideranno i giudici della Corte d'appello

Mentre Cecilia Sala resta detenuta in Iran, il procuratore generale di Milano ha trasmesso alla Corte di appello il suo "parere negativo" sulla richiesta dei domiciliari per Mohammed Adebini, l'iraniano arrestato a Malpensa su richiesta degli Usa. E' quanto si legge in una nota della Procura generale, secondo la quale "le circostanze" esposte nella domanda, in particolare la messa a disposizione "di un appartamento e il sostegno economico da parte del Consolato dell'Iran", oltre a "divieto di espatrio e obbligo di firma", non sarebbero "una idonea garanzia per contrastare il pericolo di fuga del cittadino iraniano, di cui gli Usa hanno chiesto l'estradizione". L'udienza nella quale i giudici della Corte d'Appello

decideranno se accogliere o meno la richiesta presentata dal difensore Alfredo De Francesco sarà fissata non prima del prossimo 14 gennaio.