Cecilia Sala, nuova telefonata alla famiglia dal carcere di Evin: "Fate presto"

La giornalista italiana ha spiegato che dorme sul pavimento con due coperte, una per coprirsi e una sotto, in regime di isolamento. Significa che dal momento del suo arresto non ha contatti con nessuno e l'unica persona che ha visto è l’ambasciatrice italiana in Iran, Paola Amadei. Nessun incontro nemmeno con le guardie che la controllano, che le passano il cibo da una fessura. Nella cella non c’è neanche una brandina, solo una luce accesa 24 ore su 24. "Dovete fare presto", ha ripetuto la donna come già aveva fatto durante la prima telefonata giunta ai genitori e al compagno.