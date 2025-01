Cecilia Sala, l'Italia all'Iran: "Rilascio immediato e garanzie sulla detenzione della giornalista"

L'Italia chiede all'Iran, in primo luogo, che alla detenuta vengano assicurate le migliori condizioni nel penitenziario di Evin, dove la 29enne è rinchiusa da 13 giorni, con la possibilità di fornirle generi di conforto. Sul punto fonti della Farnesina fanno notare che "i tempi e le modalità di detenzione saranno una indicazione univoca delle reali intenzioni e dell'atteggiamento del sistema iraniano nei confronti della Repubblica italiana". Tra le richieste trasmesse alle autorità di Teheran anche quella di un nuovo incontro tra l'ambasciatrice e la detenuta dopo quello del 27 dicembre. "Spero che possa esserle concesso in tempi rapidi", ha affermato il ministro Tajani ribadendo che si sta "lavorando con grande discrezione per risolvere questo intricatissimo problema. Ce la stiamo mettendo tutta, siamo in contatto con la famiglia costantemente".