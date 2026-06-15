Cacciamine e navi di supporto, circa 500 italiani attivati per riaprire Hormuz

Il sofisticato sistema sonar Crotone e Rimini, in servizio da oltre 30 anni e posizionate abitualmente a La Spezia, sono unità appositamente progettate per la localizzazione e la disattivazione/distruzione di mine navali. Per l'esecuzione di queste operazioni sono dotate di un sofisticato sistema sonar e di due veicoli filoguidati (Rov - Remote Operated Vehicle), tramite i quali è possibile rilevare e investigare ogni oggetto che giace sui fondali marini sino a profondità di circa 600 metri. Come sempre, quando si muovono, i cacciamine sono scortati da altri mezzi che ne garantiscono il supporto logistico e l'adeguata cornice di sicurezza.