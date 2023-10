Fotogallery - A Gaza 2.750 morti, mancano i sacchi per i cadaveri

A Bruxelles un uomo ha aperto il fuoco in pieno centro.

Secondo la polizia il killer ha urlato "Allah Akbar". Il bilancio è di due morti e di diversi feriti. Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, con un kalashnikov in mano, salire su uno scooter e fuggire presumibilmente dopo aver sparato in un atrio e aver colpito due persone in un taxi. Le vittime sono due svedesi.