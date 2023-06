Stoccolma, proteste e un arresto dopo il primo rogo del Corano | La Turchia reagisce: "Inaccettabile vilipendio"

Stoccolma, tragedia in un parco giochi

A Stoccolma è avvenuto, fuori dalla moschea, il primo rogo del Corano dopo l'autorizzazione della polizia a seguito del pronunciamento di un tribunale.

Poco dopo l'inizio della manifestazione un uomo è stato arrestato mentre stava per lanciare delle pietre. In tutto erano presenti circa 200 persone, molte delle quali hanno protestato contro il rogo al grido di "Il Corano non è nelle vostre mani, è nei nostri cuori e lo sappiamo a memoria".