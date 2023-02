L'Iran minaccia: "Chi brucia il Corano sarà punito con la morte"

L'Iran minaccia con la pena di morte chi brucia il Corano in segno di protesta contro il governo.

il comandante delle Guardie della rivoluzione Hossein Salami ha affermato: "Queste persone devono aver imparato dal destino di Salman Rushdie. I musulmani li puniranno. Avverto che questo fuoco inghiottirà i vostri corpi e li trasformerà in cadaveri. D'ora in poi nascondetevi e fate gli incubi ogni notte, perché i musulmani non vi lasceranno in pace". Recentemente il libro sacro dell'Islam è stato bruciato da estremisti di destra davanti all'ambasciata turca e a una moschea in Svezia e Danimarca, e durante una manifestazione in Olanda.