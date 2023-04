Svezia, la Corte Suprema autorizza il rogo del Corano

Preparavano un "atto terroristico", 5 arresti

Si sospettano "legami internazionali con l'estremismo islamico violento", ha dichiarato il Säpo, il servizio di intelligence nazionale, aggiungendo che "un attacco non è considerato imminente". A gennaio un attivista della destra estremista aveva bruciato una copia del Corano a una manifestazione vicino all'ambasciata turca a Stoccolma, un gesto che aveva suscitato dure reazioni in tutto il mondo musulmano.Gli arresti coordinati sono avvenuti nelle città di Eskilstuna, Linköping e Strängnäs, tutte entro un raggio di 200 chilometri da Stoccolma. Susanna Trehörning, dell'unità anti-terrorismo della polizia di sicurezza, ha spiegato che "non possiamo aspettare che avvenga un crimine prima d'intervenire".