Svezia, nuovo rogo del Corano davanti al parlamento

A Stoccolma si pensa a una legge ad hoc per impedire di bruciare il libro sacro dell'Islam in pubblico e fronteggiare le tensioni diplomatiche

Salwan Momika e Salwan Najem hanno preso a calci e calpestato il libro sacro musulmano, poi hanno dato fuoco alle pagine prima di chiuderlo di colpo, come avevano fatto durante una protesta fuori dalla moschea principale di Stoccolma a fine giugno, suscitando indignazione e condanna in tutto il Medioriente.

Lo riporta The Local. Secondo l'agenzia TT i due sono stati osservati da 15 contro-manifestanti che hanno urlato loro contro. "Continuerò a bruciare questo fino a quando non bandiranno il Corano", ha detto Najem, "cosa c'è di illegale? È solo un pezzo di carta. Sai quante minacce abbiamo ricevuto? Solo per un pezzo di carta".

Domenica il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha avuto un colloquio con il suo omologo danese, Mette Frederiksen, per fronteggiare la "più grave situazione di sicurezza dalla seconda guerra mondiale", si legge in una dichiarazione ufficiale. "In Svezia, abbiamo già iniziato ad analizzare la situazione legale, inclusa la legge sull'ordine pubblico", ha aggiunto Kristersson, "con lo scopo di esplorare la portata di misure che rafforzerebbero la nostra sicurezza nazionale e la sicurezza degli svedesi in Svezia e all'estero". Tra queste ci potrebbe anche essere il divieto di bruciare testi sacri come il Corano.



Il precedente La dimostrazione è simile ad altre, avvenute nelle scorse settimane, che hanno scatenato tensioni tra la Svezia e i paesi del Medio Oriente. Momika, rifugiato iracheno di 37 anni, aveva dato fuoco alle pagine del libro sacro musulmano fuori dalla Grande Moschea di Stoccolma il primo giorno della festività islamica di Eid al-Adha. Il suo gesto aveva lo scopo - disse - di allertare la società svedese sul "pericolo di questo libro", ha sostenuto. Il 20 luglio ha poi calpestato e strappato una copia del Corano davanti all'ambasciata irachena a Stoccolma.

Condannati da Al-Azhar, una delle più prestigiose istituzioni dell'Islam sunnita con sede in Egitto, questi atti hanno sollevato un'ondata di indignazione e proteste in Medio Oriente. Questi eventi hanno portato la Svezia ad evacuare il personale dall’ambasciata a Baghdad dopo che l’edificio era stato preso d’assalto e incendiato dai manifestanti. La scorsa settimana due attivisti danesi di estrema destra hanno calpestato il testo sacro e l’hanno incendiato su un vassoio di carta stagnola accanto a una bandiera irachena davanti all’ambasciata irachena a Copenaghen.