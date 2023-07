Fotogallery - Diversi incendi in Grecia, ordinate evacuazioni

Messico, il marinaio sopravvissuto per due mesi nell'Oceano Pacifico con il suo cane regala l'animale

In Iraq l'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme prima dell'alba nel corso di una manifestazione organizzata dai sostenitori del leader religioso Moqtada Sadr alla vigilia di un nuovo evento in Svezia dove gli organizzatori sarebbero intenzionati a bruciare una nuova copia del Corano.

Un corrispondente dell'Afp ha visto del fumo alzarsi dall'edificio dell'ambasciata, nell'area in cui la polizia irachena era schierata in assetto antisommossa proprio per la manifestazione.