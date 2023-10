Sparatoria a Bruxelles, in un video sui social: "Vendico i musulmani"

Subito dopo l'attacco nel centro Bruxelles, in cui sono morte almeno due persone, il presunto killer ha postato un video sul suo profilo Facebook in cui rivendica la sua appartenenza allo Stato islamico, si vanta di aver eliminato dei non credenti e afferma di avere sparato per "vendicare i musulmani".

Il filmato è rimasto online per pochi minuti per poi essere cancellato.