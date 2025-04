Chi è Brian Pannebecker, l'operaio in pensione che ha elogiato i dazi imposti da Trump

Nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato i dazi dalla Casa Bianca, Donald Trump ha invitato a parlare Brian Pannebecker, operaio in pensione di Detroit (Michigan), noto per il suo supporto alle politiche economiche del presidente Usa. L'uomo ha lavorato per Ford e Chrysler prima di fondare "Auto Workers for Trump", un gruppo che sostiene le strategie commerciali e manifatturiere di Trump. Pannebecker ha promosso politiche per rafforzare la produzione americana, in particolare attraverso l'aumento dei dazi sui veicoli importati.