Brexit, Theresa May si salva: non passa la sfiducia

La May, prendendo la parola subito dopo avere superato la mozione di sfiducia, ha annunciato che comincerà subito degli incontri con alti rappresentanti dei partiti in Parlamento per i negoziati sulla Brexit. "Sono pronta a lavorare con ogni membro di questa Camera per portare a compimento la Brexit", ha dichiarato la May, invitando i leader dei partiti di opposizione a lavorare per trovare un percorso che porti il Paese avanti.



Theresa May ha quindi annunciato che il suo approccio a questi incontri sarà "con uno spirito costruttivo" e ha invitato gli altri a fare lo stesso. La premier ha anche promesso che il governo continuerà a lavorare per portare a compimento la Brexit. Dicendosi "contenta" che la Camera abbia "espresso stasera la sua fiducia al governo" e ha assicurato che non prende "questa responsabilità alla leggera".



"Continueremo a lavorare - ha detto - per mantenere la solenne promessa che abbiamo fatto al popolo di questo Paese, di portare a compimento il risultato del referendum e lasciare l'Unione europea. Credo che questo dovere sia condiviso da ogni membro di questa Camera".