Brexit, bocciato l'accordo: ecco cosa succede adesso

16 gennaio 2019 10:08 Brexit, bocciato lʼaccordo: ecco cosa succede adesso Da nuovi negoziati a elezioni anticipate, fino allo spettro del No-deal: dopo il voto contrario in Parlamento, sono tante le ipotesi possibili

Il Parlamento britannico ha respinto a grande maggioranza l’accordo sulla Brexit raggiunto dal primo ministro Theresa May con l’Unione Europea. Con 432 voti contrari e 202 favorevoli, è stata la più grande sconfitta per un governo a Westminster. In base a un emendamento approvato il 9 gennaio dai deputati della Camera dei Comuni, il governo sarà obbligato a presentare entro il prossimo 21 gennaio un "piano B" modificabile dal Parlamento. Quello che accadrà ora è molto difficile da prevedere. Ecco le ipotesi in campo.

Mozione di sfiduciaProvando a sfruttare l’occasione, il leader dell’opposizione, Jeremy Corbyn, ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del governo che verrà discussa stasera alle 20. Se dovesse passare, May dovrà dimettersi e un nuovo governo dovrebbe chiedere la fiducia al Parlamento entro 14 giorni. Altrimenti, si andrebbe a elezioni anticipate. Tuttavia, sembra improbabile che la mozione venga accolta, dal momento che il partito unionista dell’Irlanda del Nord, che ha votato contro l’accordo, ha già detto che si opporrà alla sfiducia.

Rinegoziare con l'UeMolti deputati vorrebbero che May tornasse a negoziare con l’Unione Europea. All’interno dello stesso partito di maggioranza, i conservatori, c’è chi ha votato contro l’accordo perché lo ritiene eccessivo e chi, al contrario, vorrebbe una rottura più netta. Theresa May ha dichiarato più volte che questo è "l’unico accordo possibile" e anche i rappresentanti delle istituzioni europee sembrano fermamente decisi a non sedersi nuovamente al tavolo delle trattative.

Secondo referendumLa fermezza delle due posizioni potrebbe mutare in caso di nuovo – e opposto – mandato popolare. Per questo motivo, da settimane ventila l’idea di far tornare i britannici alle urne, proponendo loro un secondo referendum dopo quello del giugno 2016. May è contraria a questa ipotesi perché, dice, sarebbe un tradimento della volontà dei cittadini, che si sono già espressi a favore della Brexit. Inoltre, bisognerebbe chiarire se l’eventuale consultazione riguarderà l’accordo attuale o se sarà una semplice riproposizione del Leave-Remain del 2016.

Di nuovo in ParlamentoLa terza ipotesi è temporeggiare e poi riproporre lo stesso testo al Parlamento britannico. Era l’idea principale di alcuni membri del governo: parlare con i singoli parlamentari contrari e convincerli a cambiare opinione. Tuttavia, vista l’entità della sconfitta, proporre nuovamente lo stesso accordo potrebbe risultare inutile.

Rinviare l'uscitaIn ognuno di questi casi, è probabile che ci sia bisogno di più tempo. In base agli accordi con l’Ue, infatti, il 29 marzo 2019 è la data in cui l’articolo 50 del Trattato entrerà in vigore e la Brexit sarà effettiva. La richiesta di rinviare questa scadenza deve essere ratificata dagli altri 27 Stati dell’Unione. In caso di proroga si porrà, poi, il problema di come organizzare le elezioni europee del 26 maggio 2019 in modo regolare: con il rinvio, il Regno Unito sarebbe ancora formalmente all’interno dell’Ue e, dunque, legittimato a eleggere i propri rappresentanti al Parlamento Europeo.