Brexit: mercati ora scommettono su rinvio, sterlina recupera

Sterlina in recupero, nonostante la sconfitta del governo di Theresa May ai Comuni nel voto di ratifica dell'accordo sulla Brexit. La divisa britannica ha guadagnato a caldo uno 0,25% contro il dollaro e quasi uno 0,3 contro l'euro, a dispetto dei timori. La reazione dei mercati viene spiegata dagli operatori con la convinzione che il no possa tradursi ora in un possibile allungamento dei negoziati. Si punta sulla riconferma, martedì, di Theresa May.