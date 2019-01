Brexit, attesa per il voto di sfiducia a Theresa May

Dopo la bocciatura da parte del Parlamento britannico dell'accordo sulla Brexit raggiunto da Theresa May con l'Unione Europea, il primo ministro si prepara ad affrontare il voto di sfiducia , previsto per stasera. Per il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, che ha presentato la mozione, la May è "incapace di accettare" la realtà della sconfitta . "Qualsiasi altro primo ministro britannico", ha aggiunto, si sarebbe già dimesso di fronte "all'entità" della disfatta.

Corbyn ha quindi proposto di "restituire la parola agli elettori", ma la premier ha escluso anche questa ipotesi, oltre a quella di un nuovo negoziato con l'Ue. "Andare al voto - ha spiegato - sarebbe lo scenario peggiore perché le elezioni porterebbero divisione, mentre il Paese ora ha bisogno di unità".



In attesa dell'esito del voto di sfiducia, in Parlamento sono sbarcate le prime proposte degli oppositori che spingono per un referendum bis. E' stata presentata una doppia proposta di legge per definire il quadro normativo necessario per procedere e a firmarla è stato Dominic Grieve, ex ministro e capofila dei dissidenti Tory filo-Ue.