Brexit, il premier Philippe: Francia avvia piano legato a no deal

Edouard Philippe, primo ministro francese, ha annunciato la partenza di "un piano legato a una Brexit senza accordo" (no deal) per far fronte all'eventualità "sempre meno improbabile" di un'uscita traumatica del Regno Unito dall'Unione europea. Questo piano "comporta misure legislative e misure giuridiche che mirano a garantire che i diritti dei nostri connazionali o delle nostre aziende siano effettivamente protetti".