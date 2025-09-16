Brasile, Bolsonaro ricoverato d'urgenza per una crisi di singhiozzo e pressione bassa

L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato trasportato d'urgenza in un ospedale di Brasilia, scortato dalla polizia penale, dopo aver accusato una crisi di singhiozzo, vomito e pressione bassa. Lo ha reso noto il primogenito Flávio Bolsonaro, che sul suo account ufficiale di X ha chiesto "le preghiere di tutti" affinché non sia nulla di grave. Nei giorni scorsi, la Corte suprema ha condannato il leader di destra a una pena di 27 anni e tre mesi, perché ritenuto colpevole di aver guidato un tentativo di colpo di Stato, per impedire l'insediamento del presidente progressista Luiz Inacio Lula da Silva, dopo le elezioni del 2022.