Brasile, la Corte suprema condanna Bolsonaro per tentato golpe: c'è la maggioranza della Corte Suprema

Trump: "Sentenza molto sorprendente, è quello che hanno cercato di fare con me". L'ex presidente rischia fino a 40 anni e il trasferimento in carcere potrebbe essere immediato
© Ansa
Con il voto decisivo di Cristiano Zanin, la Prima Sezione della Corte Suprema brasiliana ha condannato l'ex presidente Jair Bolsonaro e altri sette ex membri del suo governo per colpo di Stato, organizzazione criminale, tentativo di abolizione violenta dello Stato democratico di diritto, danni al patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati. La Corte stabilirà ora l'entità delle pene, che potrebbero arrivare fino a 43 anni di carcere per l'ex presidente, attualmente ai domiciliari.
I reati contestati agli imputati sono "colpo di Stato", "abolizione violenta dello Stato democratico di diritto", "organizzazione criminale", "danno aggravato al patrimonio della Federazione", "deterioramento del patrimonio storico e culturale". Secondo la tesi della Procura, accolta in gran parte dalla maggioranza dei giudici, il gruppo criminale ha organizzato ed eseguito - tra il 2021 e il 2023 - una serie di azioni per impedire a Luiz Inacio Lula da Silva di insediarsi alla guida del Brasil, nonostante la vittoria alle presidenziali dell'autunno 2022.
Oltre a Bolsonaro, vengono ritenuti colpevoli il generale Walter Braga Netto, ex ministro della Difesa, il tenente colonnello Mauro Cid, aiutante di campo del presidente e principale testimone a favore dell'accusa, Alimr Garnier, ex comandante della Marina Militare, Alexandre Ramagem, già direttore dell'intelligence, i generali ed ex ministri Augusto Heleno e Paulo Sergio Noguera, e Anderson Torres, già ministro della Giustizia.
La condanna di Jair Bolsonaro è "molto sorprendente". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca per New York. "E' quello che hanno tentato di fare con me, ma non ci sono riusciti", ha aggiunto il presidente Usa. "Ho visto il processo, e lo conosco bene: è una brava persona ed è stato un buon presidente per il Brasile".
Commenti (0)