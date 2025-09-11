Brasile, la Corte suprema condanna Bolsonaro per tentato golpe: c'è la maggioranza della Corte Suprema

La condanna di Jair Bolsonaro è "molto sorprendente". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti prima di lasciare la Casa Bianca per New York. "E' quello che hanno tentato di fare con me, ma non ci sono riusciti", ha aggiunto il presidente Usa. "Ho visto il processo, e lo conosco bene: è una brava persona ed è stato un buon presidente per il Brasile".