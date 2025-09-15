Bolsonaro dimesso dall’ospedale dopo un intervento, rientra ai domiciliari

Il trasferimento da e verso l'ospedale è stato effettuato con una scorta composta da sei motociclette e sei auto della polizia penale, in base alle disposizioni del giudice de Moraes. La presenza massiccia delle forze dell'ordine è stata criticata da Carlos Bolsonaro, figlio dell'ex presidente, che sui social ha parlato del “più grande circo organizzato nella storia del Brasile”, denunciando l'intento di “umiliare e indebolire” il padre.