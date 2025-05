Gb, l'ex premier Boris Johnson è di nuovo papà

Ad alimentare i gossip ci ha pensato lui stesso. Sull'intreccio di amori e di eredi Boris Johnson ha sempre glissato, invocando la privacy e rifiutandosi nello specifico di confermare una cifra esatta di figli. In totale, però, i media gli attribuiscono per certi 9 figli: i 4 avuti con la seconda moglie Marina Wheeler in 25 anni d'unione (Lara Lettice, Milo Arthur, Cassia Peacher e Theodore Apollo), tutti adulti; una quinta - Stephanie - riconosciuta come frutto d'una vecchia storia extraconiugale con la consulente d'arte Helen MacIntyre; e i 4 concepiti con Carrie, compresa appunto l'ultima arrivata. Ma gli stessi media lasciano intendere che in giro ve ne possano essere altri. Qualcuno sostiene addirittura altri cinque. E Boris Johnson non conferma né smentisce.