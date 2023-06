Partygate, la Camera dei Comuni inglese approva la condanna di Boris Johnson

Il documento è stato approvato con 354 voti favorevoli e sette contrari (su poco meno di 650 membri). Il cosiddetto caso Partygate riguarda lo scandalo delle feste organizzate a Downing Street in violazione delle restrizioni anti-Covid durante la pandemia.

La "damnatio memoriae" per Boris Johnson arriva dunque nel giorno del suo 59esimo compleanno. Se BoJo si era già dimesso da deputato in anticipo per protesta, con la proposta di sospensione di 90 giorni dai Comuni rimasta nel rapporto della commissione, gli è stato però inflitto un umiliante "bando" dal palazzo di Westminster negandogli il lasciapassare concesso di norma agli ex parlamentari. Una sanzione del tutto inedita per un ex capo dell'esecutivo di Sua Maestà.

La decisione della Camera dei Comuni All'approvazione della condanna si è giunti dopo un lungo dibattito in Aula caratterizzato da molte assenze, come quelle del premier conservatore Rishi Sunak e dei molti ministri, decisi a disertare un passaggio istituzionale molto scomodo per il partito di maggioranza. Ad avviare il confronto serrato ai Comuni, in rappresentanza del governo, è stata la ministra Penny Mordaunt, Leader of the House. Nel suo messaggio ha ricordato l'importanza di difendere l'integrità e il rispetto dell'istituzione, annunciando così il voto in favore della condanna all'ex premier.

L'opposizione Dai banchi dell'opposizione, anche quelli mezzi vuoti durante il dibattito, è intervenuta Thangam Debbonaire, Leader of the House del governo ombra laburista, che si è rivolta ai deputati intenzionati ad astenersi e ai sostenitori di Johnson. E ha chiesto a tutti di pensare alle famiglie delle vittime della pandemia e a cosa significa questo voto per loro. Ha poi puntato il dito contro Sunak, accusandolo di debolezza per non aver preso una posizione chiara rispetto al rapporto del Privileges Committee. Il primo ministro in precedenza aveva affermato di "non voler influenzare nessuno su un tema di coscienza che è di competenza del parlamento e non del governo", lasciando quindi libertà di voto ai suoi deputati. C'è chi ha parlato di "codardia" come la deputata dei Verdi, Caroline Lucas, mentre l'ex premier conservatrice Theresa May ha lanciato un appello alla responsabilità, ricordando il rispetto delle regole, che deve valere dentro e fuori il Parlamento.