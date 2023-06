Gb, Boris Johnson si dimette da deputato per l'inchiesta Partygate

L'ex primo ministro britannico Boris Johnson si dimette da deputato con effetto immediato, dopo aver ricevuto il rapporto sul Partygate.

Lo riferisce la Bbc. Johnson è accusato di aver mentito al Parlamento sulle feste a Downing Street nel periodo del lockdown. "Non ho mentito, e credo che in cuor loro alla commissione lo sappiano", ha affermato l'ex premier in una nota.