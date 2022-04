Partygate, Johnson: "Mi scuso con tutto il cuore, ma resto al mio posto"

"Mi scuso con tutto il cuore" ma resto al mio posto per svolgere il mio dovere con "umiltà", anche per contrastare Vladimir Putin e rafforzare il sostegno della Gran Bretagna all'Ucraina.

Lo ha detto il premier britannico Boris Johnson, a proposito dello scandalo Partygate , intervenendo alla Camera dei Comuni per la prima volta dopo aver ricevuto la multa di Scotland Yard per aver violato le restrizioni anti-Covid introdotte dal suo stesso governo in un evento del giugno 2020 in cui si festeggiava il suo compleanno alla Cabinet Room di Downing Street.