Migranti, Londra: "I richiedenti asilo saranno trasferiti in Ruanda"

Londra schiera la Marina militare nella Manica per frenare l'immigrazione illegale.

Il premier britannico Boris Johnson ha annunciato la decisione di affidare alla Royal Navy il pattugliamento del Canale precisando che il piano prevede anche il trasferimento di alcuni richiedenti asilo in Ruanda . Una misura che, si spiega, sarebbe stata presa per la gestione dell'iter burocratico sulle richieste in attesa dell'eventuale ammissione nel territorio britannico.