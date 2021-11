Migranti, aereo di Frontex dal primo dicembre sulla Manica

La riunione è stata convocata dalla Francia dopo il naufragio di mercoledì costato la vita a 27 persone. "Il punto più importante di questa riunione - ha continuato Darmanin - è la lotta contro i passeur che non si curano delle nostre frontiere e dei nostri Paesi" e che fanno "passare il loro commercio davanti alle vite umane".

Tensione Francia-Gb La riunione si è tenuta senza la presenza del ministro britannico Priti Patel. Darmanin ha infatti annullato l'invito rivolto a lei in segno di protesta contro una lettera pubblicata giovedì sera su Twitter dal primo ministro inglese Boris Johnson in cui si chiedeva a Parigi di riprendere in migranti che arrivano dalla Francia sulle coste della Gran Bretagna.

"Londra si prenda le sue responsabilità" "La Gran Bretagna si deve prendere le sue responsabilità e limitare l'attrattiva economica del suo territorio, e permettere la richiesta di asilo legale: oggi la Gran Bretagna deve fare la sua parte", ha detto ancora Darmanin, precisando che "noi vogliamo lavorare con i nostri amici e alleati britannici" e "questo incontro non è stato anti-inglese ma europeista".

"Molto lavoro per migliorare i rapporti Francia-Gb" "Non possiamo parlare da governo a governo tramite Twitter. Prendiamo atto che abbiamo ancora molto lavoro per migliorare i rapporti tra Gran Bretagna e Francia nella cooperazione tra le polizie. Abbiamo fatto delle richieste alla Gran Bretagna che a volte non hanno avuto risposta", ha concluso.