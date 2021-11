Strage di migranti nella Manica, identificata la prima vittima: è una 24enne curda | L'ultimo messaggio al fidanzato prima di annegare

Facebook

"Il gommone si sta sgonfiando e stiamo cercando di togliere l'acqua: qualcuno verrà a salvarci?", scriveva via Snapchat al fidanzato la 24enne curda Maryam Nuri Mohamed Amin prima di annegare nella Manica, con altri 27 migranti partiti da Calais. Maryam, soprannominata Baran, è la prima vittima identificata della strage del 25 novembre. A ricevere quei messaggi era dall'altra parte del Canale il promesso sposo, residente in Gran Bretagna, per il quale l'arrivo della giovane doveva essere una sorpresa. "Sapevo che un mese fa era in Germania, non ero a conoscenza della sua partenza", ha riferito alla Bbc.