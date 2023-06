Partygate, Boris Johnson condannato: "Ha mentito al Parlamento"

Venerdì si era dimesso da deputato

L'ex premier venerdì, tra le polemiche, si era dimesso da deputato , dopo aver visto in anteprima il documento, per evitare la prospettiva di poter essere messo fuori d'autorità in conseguenza delle conclusioni dell'inchiesta. "Non ho mentito, e credo che in cuor loro alla commissione lo sappiano", aveva affermato l'ex premier in una nota.