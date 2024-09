Boris Johnson: "Durante il Covid pensai di invadere l'Olanda per riprendere i nostri vaccini"

L'ex premier britannico Boris Johnson ordinò ai capi militari di pianificare un raid in una fabbrica olandese nel marzo 2021 per ottenere 5 milioni di dosi di vaccino contro il Covid, per le quali l'Unione europea minacciava di bloccare l'esportazione verso la Gran Bretagna. In un estratto delle sue memorie, pubblicato dal Daily Mail, Johnson ha spiegato di aver ricevuto rassicurazioni dal vice capo di Stato maggiore della difesa britannica dell'epoca, il tenente generale Doug Chalmers, sul fatto che un'operazione militare per attraversare la Manica con piccole imbarcazioni e navigare nei canali olandesi sarebbe stata fattibile.