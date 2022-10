Ucraina, Biden: incontro con Putin al G20? Dipende

"Dipende", ha detto infatti presidente americano rispondendo a una domanda sulla possibilità di vedere il suo omologo russo durante il vertice in Indonesia. Quanto all'ipotesi che nella guerra in Ucraina Mosca possa usare armi nucleari , Biden si è limitato a un "non penso": "Se lo facesse il risultato sarebbe orribile".

"L'incontro con Putin dipende dal tema" -

Il presidente americano, intervistato dalla Cnn, ha quindi spiegato che se il leader del Cremlino volesse discutere della stella del basket americano Brittney Griner , attualmente in carcere in Russia, allora sarebbe disposto a parlare. Su altri temi invece "non vedo alcuna logica per incontrarlo ora".

"Posso ancora battere Trump" -

Interrogato su una sua possibile candidatura, Biden non si è sbilanciato, spiegando che prenderà una decisione solo dopo le elezioni di Midterm a novembre, ma di ritenere comunque "poter battere ancora Donald Trump".

Guardando all'andamento economico del Paese, Biden ha spiegato che è possibile che gli Stati Uniti stiano andando incontro a una recessione, seppure "molto lieve".

"Conseguenza per l'Arabia Saudita dopo tagli alla produzione di petrolio" -

Decisamente più duro, è apparso Biden nei confronti dell'Arabia Saudita, dopo che il Paese arabo, assieme agli altri membri dell'Opec+, ha annunciato tagli alla produzione di petrolio pari a 2 milioni di barili al giorno. Una decisione che potrebbe provocare un aumento del prezzo del gas. Biden ha fatto capire che provvedimenti nei confronti dell'Arabia Saudita potrebbero essere presi subito. Solo lunedì il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, aveva spiegato come Biden fosse disposto a "rivalutare immediatamente" l'alleanza tra Stati Uniti e Arabia Saudita.