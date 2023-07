La Federginnastica svizzera: "Basta foto di atlete a gambe divaricate"

"No alla sessualizzazione delle atlete"

Chi non si atterrà alle nuove regole rischierà il ritiro dell'accredito e l'estromissione dalle competizioni. La Federginnastica svizzera ha reso noto che il divieto è stato adottato per proteggere le atlete dalla diffusione di immagini "eticamente sensibili". Sono fatti salvi gli scatti automatici e di azione che fanno parte dello sport. In ogni caso, fanno sapere dalla Federazione, le regole dovrebbero essere quelle di attenersi al buonsenso e al rispetto del corpo della persona. Per questo motivo, i fotografi sono stati invitati a riprendere i soggetti da angolazioni consone, in modo da evitare scatti suscettibili di censura.