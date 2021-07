Le ginnaste tedesche dicono no al body e gareggiano con una tuta alla caviglia Ansa 1 di 12 Ansa 2 di 12 Ansa 3 di 12 Ansa 4 di 12 Instagram 5 di 12 Instagram 6 di 12 Instagram 7 di 12 Instagram 8 di 12 Instagram 9 di 12 Instagram 10 di 12 Instagram 11 di 12 Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sulla pedana di Tokyo 2020, le ginnaste tedesche non sono scese in campo solo per conquistare il gradino più alto del podio, ma anche per dire basta "alla sessualizzazione del corpo femminile in questa disciplina". Una protesta che le ha portate a esibirsi con una lunga tuta alla caviglia al posto del "tradizionale" body tagliato alto sulla coscia come fosse un bikini.