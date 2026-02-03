Australia, 13enne nuota per 4 ore in mare mosso per salvare la madre e due fratelli

Il 13enne ha iniziato a nuotare. Le prime due ore con l'aiuto di un salvagente, poi ha deciso di proseguire senza perché "voleva nuotare in modo più efficiente", come ha raccontato lui stesso ad Abc News. Dopo altre due ore è arrivato stremato a riva: "Ho nuotato pensando cose felici, mi davano energia. Quando sono arrivato ero molto gonfio, ma non riuscivo a percepire la stanchezza". Il ragazzino si è immediatamente rialzato, ha corso due chilometri fino al primo telefono che ha trovato e ha chiamato i soccorsi: "Mi servono elicotteri, mi servono aerei, mi servono barche, la mia famiglia è in mare".