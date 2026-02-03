Australia, 13enne nuota per 4 ore in mare mosso per salvare la madre e due fratelli
Dopo aver smarrito i familiari in canoa, il giovane ha nuotato fino a riva in condizioni avverse al crepuscolo per allertare i soccorsi
Ha nuotato per quattro ore consecutive sfidando il buio, le correnti e le onde, per salvare la madre e i due fratelli più piccoli. Protagonista di questo gesto eroico un 13enne mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Australia, circa 200 chilometri più a sud di Perth sulla costa occidentale.
Le correnti oceaniche
Durante un'escursione di famiglia a bordo di canoe, Austin Applebee ha visto i tre familiari separarsi da lui ed essere trascinati lontano da Geographe Bay, fino in mare aperto anche a causa delle condizioni difficili del mare. Deciso a trovare aiuto, il 13enne ha girato il suo kayak verso riva. Poco dopo è stato costretto ad abbandonare l'imbarcazione perché entrava troppa acqua.
La stanchezza a riva e la corsa fino al telefono
Il 13enne ha iniziato a nuotare. Le prime due ore con l'aiuto di un salvagente, poi ha deciso di proseguire senza perché "voleva nuotare in modo più efficiente", come ha raccontato lui stesso ad Abc News. Dopo altre due ore è arrivato stremato a riva: "Ho nuotato pensando cose felici, mi davano energia. Quando sono arrivato ero molto gonfio, ma non riuscivo a percepire la stanchezza". Il ragazzino si è immediatamente rialzato, ha corso due chilometri fino al primo telefono che ha trovato e ha chiamato i soccorsi: "Mi servono elicotteri, mi servono aerei, mi servono barche, la mia famiglia è in mare".
Il salvataggio miracoloso
Le forze dell'ordine australiane si sono immediatamente attivate, avviando un'operazione di ricerca e soccorso che ha coinvolto anche la guardia costiera. La mamma e i due fratelli, un ragazzo di 12 anni e una sorellina di 8, sono stati individuati qualche minuto dopo da un elicottero. Erano aggrappati disperatamente al paddleboard che avevano usato per la gita in mare, e la costa distava ormai 14 chilometri. Tutti e tre sono stati tratti in salvo con successo.