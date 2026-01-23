Norvegia, Il ristorante di lusso è sott'acqua
L’inviata di "Dritto e Rovescio" s’immerge nel Mare del Nord per provare il locale sottomarino più grande del mondo
© Da video
Nel sud della Norvegia, affacciato sulle acque gelide del Mare del Nord, si trova "Under", il più grande ristorante sottomarino al mondo. Una struttura unica, incastonata sotto il livello del mare, che propone un’esperienza pensata per andare oltre il semplice atto del mangiare.
"Qui si entra in una dimensione diversa, in cui l’oceano entra in relazione diretta con l’essere umano", spiega all’inviata di "Dritto e Rovescio" Stig Ubostad, proprietario del locale, illustrando un edificio che si sviluppa su tre piani immersi nell’ambiente marino.
L’idea, chiarisce, non è soltanto quella di offrire un pasto, ma di costruire un percorso sensoriale che unisca architettura, natura e alta cucina.
Nella sala principale trovano posto tredici tavoli, affacciati sui fondali, mentre la proposta gastronomica si articola in un percorso degustazione di dodici portate.
Un’esperienza esclusiva, pensata per un numero limitato di ospiti e accompagnata da costi elevati: il pranzo parte da 150 euro a persona, la cena raggiunge i 250, bevande escluse. Chi sceglie il menù sommelier, invece, può arrivare a una spesa complessiva di circa 700 euro.