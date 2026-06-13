Australia, donna attaccata da uno squalo: è in condizioni critiche

Momenti di terrore sabato mattina nelle acque di Coogee Beach, una delle spiagge più conosciute di Sydney, dove una donna di 35 anni è stata gravemente ferita dall'attacco di uno squalo bianco lungo circa 3,5 metri. L'aggressione è avvenuta intorno alle 11.15, mentre la donna stava nuotando insieme a due amici a circa 30 metri dalla riva. Secondo quanto riferito dalle autorità, la vittima ha riportato profonde ferite alle gambe e alle braccia ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.