Assaltò il Congresso, Trump lo assume: lavorerà per il Pentagono

Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni ai danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai vista prima nella storia degli Stati Uniti.