Arte, aggiudicato per 23 milioni di euro a Parigi un disegno di Michelangelo

Secondo la casa d'aste che ha organizzato la vendita dell'opera nella capitale francese, si tratta di un prezzo record per un disegno del maestro italiano del Rinascimento.

A Milano la mostra "The Art of the Brick": 100 sculture con i Lego

Marisa Rastellini, alcuni degli scatti in mostra a Milano

"Un'Arca per l'Ucraina", asta di beneficenza per l'emergenza profughi organizzata da Fondazione Progetto Arca Onlus

Un planetario numerico digitale in banca a Milano: ecco "Numerismi", la mostra di Adriano Attus

Asta da record, aggiudicato per 23 milioni di euro un disegno di Michelangelo

L'opera -

Secondo gli esperti, il disegno realizzato in gioventù è il primo nudo attribuito a Michelangelo Buonarroti (1475-1564). L'opera rappresenta un uomo nudo, in piedi, inquadrato da due altri personaggi sullo sfondo. Il disegno, di dimensioni di un foglio A4, sembra ispirato a un affresco del Masaccio, "Il Battesimo dei neofiti" che si trova in Santa Maria del Carmine a Firenze.

Meno di dieci disegni di Michelangelo in mano ai privati -

Questa vendita supera il record raggiunto da un altro disegno di Michelangelo, il "Cristo Risorto", venduto nel luglio 2000 da Christie's Londra per 9,5 milioni di euro. Nel mondo "si contano meno di dieci disegni di Michelangelo ancora nelle mani di privati", aveva detto Helene Rihal, direttrice del dipartimento di disegno antico di Christie's, intervistata dalla France Presse poco prima dell'asta di Parigi.

Dal 2019 è "tesoro nazionale" della Francia -

Nel 1907, il disegno di Michelangelo venne già venduto all'Hotel Drouot di Parigi, con la classificazione "Scuola di Michelangelo". Più di recente, nel 2019, è stato invece attribuito proprio alla mano del maestro durante un inventario per una collezione privata francese. Nel 2019 è stato dichiarato dalla Francia "tesoro nazionale", il che vieta la sua uscita dal territorio per trenta mesi e attribuisce allo Stato e ai musei il diritto di prelazione sull'acquisto. Si ignora, per il momento, l'identità dell'acquirente.