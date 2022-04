All'asta la chitarra suonata da Kurt Cobain in "Smells Like Teen Spirit"

L'asta di cimeli musicali verrà battuta il 20 maggio all’Hard Rock Café di New York ed è organizzata da Julien’s Auctions. I preziosi pezzi prima di essere messi in vendita sono esposti a Los Angeles.

I cantanti di Sanremo mettono i loro cimeli all'asta per beneficenza

Secondo Martin Nolan, direttore esecutivo della casa d’aste, la chitarra di Cobain potrebbe essere venduta a una cifra compresa tra i 400 mila e i 600 mila dollari. È un modello mancino del 1969 blu, molto raro, tra le chitarre preferite dall’artista.

Da sempre la Fender Mustang è infati la chitarra maggiormente associata a Cobain che non ha mai nascosto la sua passione per quel modello che considerava il suo preferito in assoluto.

