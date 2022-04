Madonna, all'asta l'iconico abito del video di "Material girl"

L'affascinante vestito fucsia verrà venduto insieme alla sciarpa di pelliccia sintetica bianca, ai guanti di raso da opera e ai braccialetti di strass utilizzati dall'icona pop nel 1985, e quindi fruttare molto di più. Un'occasione unica per chi sa che viviamo in un "material world".

Fedez dona alla Croce Rossa un furgone per inviare gli aiuti in Ucraina

I capi del video sono parte della vendita intitolata

"Music Icons"

Julien's

Auction

pressoa Beverly Hills che si terrà dal 20 al 22 maggio. Un portavoce della casa d'aste ha descritto Madonna come "la regina del pop e l'indiscussa provocatrice dello stile americano che ha aperto la strada alla musica, alle celebrità e alla moda, in un modo tutto suo e come nessun altro artista nel XX e XXI secolo".

L’abito del video è

ispirato a quello indossato da Marilyn Monroe nel film del 1953 "Gli uomini preferiscono le bionde"

mentre canta "Diamonds Are a Girl's Best Friend". Come spiega la casa d'aste di cimeli cinematografici e musicali, si tratta di "uno dei look più iconici di tutti i tempi dell'artista che abbaglierà il palco dell'asta nell'offerta esclusiva di Julien's", aggiungendo che "originariamente era stato realizzato per il film televisivo del 1980 'Norma Jean', e poi l'abito è stato noleggiato dalla Palace Costume and Prop Company per essere utilizzato da Madonna nel video musicale di 'Material girl'".

TI POTREBBE INTERESSARE: