Andrea arrestato per lo scandalo Epstein

Secondo quanto riporta il Telegraph, sei auto della polizia sono arrivate nella casa dell'ex principe Andrea a Sandringham poco dopo le 8 del mattino locali. La polizia ha valutato le accuse contro di lui emerse dai fascicoli di Jeffrey Epstein, tra cui quelle secondo cui avrebbe condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo quando era inviato commerciale nel Regno Unito. Oggi è anche il 66esimo compleanno dell'ex principe.