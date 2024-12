American Airlines sospende tutti i voli per problemi tecnici | Dopo un breve stop aerei riprendono a volare

La compagnia aerea statunitense American Airlines ha ordinato la temporanea messa a terra di tutti i suoi voli a causa di "problemi tecnici". Lo ha reso noto l'Agenzia per l'aviazione civile americana. La compagnia non ha fornito dettagli sulla natura del problema. Dopo l'interruzione, durata circa un'ora, l'Agenzia ha autorizzato gli aerei a volare. Lo stop potrebbe comportare ritardi in tutto il Paese in uno dei giorni più trafficati dell'anno, la vigilia di Natale.