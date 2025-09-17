Alexei Navalny, la vedova: esami di laboratorio confermano che mio marito è stato avvelenato

Quel giorno, alle 11:30 furono distribuiti i pasti nelle celle e alle 12 il pranzo era terminato. Alle 12:10 Navalny era stato portato fuori dalla cella nel cortile, con una grata al posto del tetto. Durante la passeggiata, secondo un ispettore del gruppo di sicurezza della colonia, bussò alla porta per dire che si sentiva male. Fu trovato accovacciato e riportato nella sua cella, dove si sdraiò sul pavimento tirando le ginocchia al petto e cominciando a gemere dal dolore, dicendo che sentiva bruciare il petto e lo stomaco. Poi aveva cominciato a vomitare. I dipendenti continuano dicendo che Navalny venne quindi colpito da forti crampi, respirava affannosamente e tossiva. Tuttavia venne lasciato solo in cella con grata e porta esterna chiuse.