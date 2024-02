Navalny, Times: ucciso con un pugno al cuore | La madre del dissidente fa causa a Mosca: denuncia per "atti illegali"

La tecnica utilizzata per eliminare il 47enne sarebbe tipica degli agenti delle forze speciali dell'ex Kgb, che l'avrebbero colpito dopo che era rimasto esposto per ore a condizioni di congelamento

E' quanto scrive il Times citando Vladimir Osechkin, fondatore del gruppo per i diritti umani Gulagu.net . Intanto, la madre del dissidente, alla quale viene impedito di vedere il corpo del figlio, ha deciso di far causa a Mosca: un tribunale dell'estremo nord del Paese esaminerà la sua denuncia per "atti illegali".

Alexei Navalny "è stato ucciso con un pugno al cuore , una tecnica degli agenti delle forze speciali dell' ex Kgb , dopo essere stato esposto a condizioni di congelamento per diverse ore".

Tgcom24

La tecnica del "pugno unico" Secondo Osechkin, che ha citato una fonte che lavora nella colonia penale artica in cui Navalny è morto venerdì, i lividi trovati sul corpo sono compatibili con la tecnica del "pugno unico". Prima del decesso, l'oppositore di Putin era stato costretto a trascorrere più di due ore e mezzo all'aperto, in uno spazio di isolamento, dove la temperatura poteva scendere fino a 27 gradi sotto lo zero, ha precisato Osechkin. Di norma i detenuti di questa colonia penale artica non vengono tenuti all'aperto per più di un'ora.

Denuncia della madre, udienza il 4 marzo Subito dopo la morte, Lyudmila Navalnaya, la madre, aveva raggiunto la remota prigione IK-3, ma da sabato, quando è arrivata, le è stato impedito di vedere la salma. L'agenzia di stampa Tass fa sapere che l'udienza si svolgerà a porte chiuse: il tribunale della città artica di Salekhard esaminerà il caso il 4 marzo, riferiscono i collaboratori della madre.

La Farnesina all'ambasciatore russo: "Chiarezza su Navalny" La Farnesina all'ambasciatore russo: "Chiarezza"Su indicazione del ministro Tajani, l'ambasciatore russo Paramonov è stato convocato alla Farnesina e gli è stata esposta "l'aspettativa dell'Italia che sia fatta piena chiarezza sulle circostanze della scomparsa di Navalny, condannato a scontare una detenzione in condizioni durissime per la sua attività politica e la sua lotta contro la corruzione. In linea con altri partner Ue l'Italia, che difende i valori di libertà e democrazia, continuerà a invitare la Russia a porre fine all'inaccettabile persecuzione del dissenso politico e garantire il diritto alla piena libertà di espressione, senza alcuna limitazione dei diritti civili e politici".

Biden: su Navalny Trump non condanna Putin Joe Biden ha accusato il suo rivale Donald Trump di aver parlato della morte di Navalny senza incolpare Vladimir Putin. "Trump non riesce nemmeno a condannarlo. E' scandaloso - ha detto a una raccolta fondi in California -. Ci sta trascinando indietro nel passato, non ci sta portando verso il futuro. Siamo dalla parte della verità e sconfiggeremo lui e le sue bugie".