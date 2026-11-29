Albania, nuove proteste di piazza contro il governo | Deputato ferito da un proiettile di gomma sparato dalla polizia
Due giorni di manifestazioni stanno segnando l'intero Paese: oltre 60 i feriti nei tafferugli tra polizia e contestatori
L'Albania ribolle, ancora una volta. Nuove tensioni a Tirana durante le manifestazioni antigovernative organizzate in occasione dell'82esimo anniversario della liberazione del Paese, all'indomani dei violenti scontri tra dimostranti e forze dell'ordine che hanno provocato il ferimento di 61 persone. I manifestanti, inizialmente radunatisi nella centralissima piazza Skanderbeg, hanno marciato verso la sede del governo scandendo slogan contro il primo ministro Edi Rama, di cui da tempo si chiedono le dimissioni, tra cui "Abbasso la dittatura". Migliaia i manifestanti: tra loro anche un deputato del Partito Democratico colpito da un proiettile di gomma sparato dalla polizia nella fase più concitata degli scontri.
Violenti scontri a Tirana
Le forze dell'ordine in tenuta antisommossa hanno immediatamente circondato l'edificio dopo che alcuni dimostranti avevano tracciato scritte offensive nei confronti del premier sulle pareti della sede governativa. Da qui gli scontri più accesi. Nel giro di pochi minuti contro gli agenti sono partiti i lanci di petardi, seguiti poi da bombe molotov e sassi. Immediata la risposta con il lancio di spray al peperoncino e lacrimogeni. Per disperdere la folla sono stati attivati anche gli idranti, con i manifestanti sono stati respinti di alcune centinaia di metri.
Ferito un deputato
È stato proprio durante questa fase che un deputato dell'opposizione di centrodestra, Kliti Hoti, il quale stava correndo dietro a un gruppo di poliziotti, è stato colpito deliberatamente da un agente con proiettili di gomma che lo hanno raggiunto in spalla. Il parlamentare è stato trasferito d'urgenza in ospedale, mentre il poliziotto è stato sospeso su richiesta del ministro dell'Interno Ervin Demo. "Nessuno è al di sopra della legge, specialmente un agente della polizia di Stato, che ha il dovere di applicarla e proteggerla. Dopo essere stato informato di un sospetto caso di uso sproporzionato della forza da parte di un singolo agente di polizia, ho chiesto al direttore generale di sospendere immediatamente l'agente in questione e di avviare le procedure per un'indagine completa sull'incidente". Il ministro ha sottolineato che "la violenza non sarà tollerata, nè da parte dei manifestanti che attaccano le forze dell'ordine, le istituzioni, la proprietà pubblica o le attività commerciali private, nè da parte degli agenti di polizia che oltrepassano i propri poteri".
Proteste per tutto il fine settimana
Alla manifestazione odierna ha preso parte un numero inferiore di persone rispetto a ieri, secondo i primi dati diramati dai media locali. Nel frattempo, il ministero della Salute e della Protezione sociale ha aggiornato a 61 il bilancio dei feriti negli scontri di ieri, sabato, tra cui 25 agenti di polizia, 22 manifestanti, sei giornalisti e sei passanti. Cinque persone rimangono ricoverate. Il Difensore civico albanese ha chiesto oggi alla polizia di conservare tutte le registrazioni audiovisive e le comunicazioni radio relative alle operazioni di ieri, nonché di fornire chiarimenti sugli ordini impartiti per l'impiego della forza.