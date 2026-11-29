È stato proprio durante questa fase che un deputato dell'opposizione di centrodestra, Kliti Hoti, il quale stava correndo dietro a un gruppo di poliziotti, è stato colpito deliberatamente da un agente con proiettili di gomma che lo hanno raggiunto in spalla. Il parlamentare è stato trasferito d'urgenza in ospedale, mentre il poliziotto è stato sospeso su richiesta del ministro dell'Interno Ervin Demo. "Nessuno è al di sopra della legge, specialmente un agente della polizia di Stato, che ha il dovere di applicarla e proteggerla. Dopo essere stato informato di un sospetto caso di uso sproporzionato della forza da parte di un singolo agente di polizia, ho chiesto al direttore generale di sospendere immediatamente l'agente in questione e di avviare le procedure per un'indagine completa sull'incidente". Il ministro ha sottolineato che "la violenza non sarà tollerata, nè da parte dei manifestanti che attaccano le forze dell'ordine, le istituzioni, la proprietà pubblica o le attività commerciali private, nè da parte degli agenti di polizia che oltrepassano i propri poteri".