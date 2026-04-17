Albania, proteste contro il governo Rama: molotov davanti al Palazzo del governo

Bombe molotov contro il Palazzo di governo a Tirana, nella protesta di turno dell'opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha che chiede le dimissioni del premier socialista Edi Rama. La polizia è intervenuta tempestivamente con gli idranti e poi con i lacrimogeni, riuscendo a disperdere nel giro di pochi secondi la folla e a fermare il gruppo dei manifestanti che aveva lanciato le bombe molotov. Un deputato del Partito democratico, Luciano Boci e un'altra persona sono state trasportate al pronto soccorso. Alcuni minuti dopo, la tensione si è trasferita vicino alla sede del Parlamento, dove alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone degli agenti: sono stati respinti dall'utilizzo degli idranti.