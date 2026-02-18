Albania, ecco Diella: la ministra creata con l'intelligenza artificiale
"Non sono qui per sostituire le persone, ma per assisterle""afferma l'avatar che però ha causato confusione pubblicadi Francesca Canto
Anila Bisha, un’attrice albanese, ha fatto causa al governo di Tirana sostenendo che le autorità hanno usato senza consenso il suo volto e la sua voce per creare “Diella”, un avatar di intelligenza artificiale presentato come “ministro virtuale” nel gabinetto del primo ministro Edi Rama. La presenza dell’avatar le avrebbe causato molestie e confusione pubblica.