Violente proteste in Albania, sassi e molotov contro la polizia a Tirana

I giovani hanno prima dato alle fiamme i cassonetti dell'immondizia, poi ci sono stati i lanci di sassi contro la polizia e infine le bombe molotov. Le forze dell'ordine hanno risposto con gli idranti e i lacrimogeni. Gli scontri sono durati circa 30 minuti. La folla, ridotta anche a causa di una fitta pioggia, si è poi ritirata, dirigendosi verso il Palazzo di governo.