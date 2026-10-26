Albania, nuovi scontri a Tirana: diversi feriti

Il corteo si è successivamente diretto verso la sede della presidenza del Consiglio, lungo il viale Deshmoret e Kombit, dove i partecipanti hanno distrutto e incendiato le sedie collocate dal governo come simbolico invito al dialogo con gli studenti. Nel corso del pomeriggio la situazione è progressivamente degenerata, con gruppi di manifestanti, alcuni dei quali a volto coperto, che hanno lanciato pietre, petardi e bottiglie Molotov contro gli agenti e gli edifici della presidenza del Consiglio e del Parlamento. Sono stati segnalati danneggiamenti anche a una banca e a diverse attività commerciali nella zona delle Torri Gemelle, mentre alcuni manifestanti hanno divelto le pietre della pavimentazione stradale per utilizzarle contro le forze dell'ordine.