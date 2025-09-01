Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
MAGNITUDO 6.0

Afghanistan, sisma devastante: almeno 250 morti e 500 feriti

Le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma

01 Set 2025 - 08:01
© Getty

© Getty

Il forte terremoto che ha colpito domenica l'Afghanistan orientale ha ucciso almeno 250 persone e ne ha ferite almeno altre 500, secondo quanto riferito dalle autorità citate dall'Ap sul suo sito web, mentre le squadre di emergenza faticano a portare avanti i soccorsi nelle zone rimaste isolate per il sisma. Il terremoto di magnitudo 6.0 ha colpito domenica sera una serie di città nella provincia di Kunar, vicino alla città di Jalalabad. L'Autorità per la Gestione dei Disastri di Kunar ha dichiarato in un comunicato che almeno 250 persone sono morte e altre 500 sono rimaste ferite nei distretti di Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi e Chapadare. 

Leggi anche

Terremoti, scossa di magnitudo 5.9 in Kamchatka

Afghanistan, scontro tra autobus e camion: oltre 70 morti

Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e diversi villaggi sono stati completamente distrutti. Le squadre mediche da Kunar, Nangarhar e dalla capitale Kabul sono arrivate nella zona", ha dichiarato Sharafat Zaman, portavoce del ministero della Salute Pubblica. Zaman ha aggiunto che in molte aree i soccorritori non sono ancora in grado di comunicare i dati sulle vittime e che "si prevede che i numeri cambieranno" man mano che verranno segnalati morti e feriti.

afghanistan

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema